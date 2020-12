Debole Tokyo e il resto dell'Asia

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Seduta all'insegna della cautela per le principali borse asiatiche, con gli investitori che guardano agli sviluppi per l'approvazione dele alla mancanza di un accordo sui negoziati tra Gran Bretagna e UE sulla Brexit Il listino diarchivia la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,23%, mentre, al contrario, l'procede a piccoli passi, avanzando dello 0,21%.Sotto la parità, che mostra un calo dello 0,57%; debole(-0,33%).Variazioni negative per(-0,71%); come pure, poco sotto la parità(-0,69%).Modesto recupero sui valori precedenti per l', che passa di mano in progresso dello 0,24%. Sostanziale invarianza per l', che mostra un trascurabile +0,09%. Poco mosso l', che tratta con un moderato +0,06%.Il rendimento dell'tratta allo 0,02%, mentre il rendimento delè pari al 3,30%.