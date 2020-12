Eni collega strumenti finanziari a obiettivi sviluppo sostenibile ONU

Eni

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.

Barclays

BNP Paribas

BofA Securities

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank

HSBC

Intesa Sanpaolo

Mediobanca

Santander CIB

UniCredit

(Teleborsa) -ha sottoscrittolegati al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite. Le modifiche contrattuali - spiega una nota - hanno riguardato contratti finanziari in essere di Eni, di cui Euro 1,5 miliardi di finanziamenti, Euro 2,4 miliardi di linee di credito committed e Euro 450 milioni di derivati per la copertura del rischio tasso.Le modifiche contrattuali hanno trasformato i finanziamenti e le linee di credito in “Sustainability Linked Loan”, ed i derivati per la copertura del rischio tasso in “SDG linked Interest Rate Swap” in conformità con i Sustainability Linked Loan Principles.Gli elementi di sostenibilità sono stati introdotti attraverso un meccanismo di bonus/malus associato ad uno specifico obiettivo di performance di sostenibilità collegato ai Sustainable Development Goals, ed in particolare all'SDG 7 “Energia pulita e accessibile” e all’SDG 13 “Lotta contro il cambiamento climatico”.Questo importante risultato "è parte della più ampia strategia di transizione di Eni che coinvolge anche la finanza sostenibile e rappresenta la concretizzazione degli impegni che la Società ha assunto nell’ambito della CFO Taskforce for the SDGs" del Global Compact delle Nazioni Unite.“Abbiamo fatto un ulteriore e importante. Collegare i nostri strumenti finanziari agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite è per noi un, attraverso il quale vogliamo trasmettere al mercato e ai nostri stakeholder l’assoluto rigore e l’irreversibilità della nostra” ha dichiaratoEni è stata supportata da diverse banche, tra le quali, BNL gruppo, SMBC, UBI Banca e