FCA procede in rialzo in Borsa

Fiat Chrysler Automobiles

FTSE MIB

Lingotto

Fiat Chrysler

(Teleborsa) - Seduta positiva per, che passa di mano in progresso dello 0,44%. Il titolo del Lingotto viene galvanizzato da alcuni giudizi positivi degli analisti, in attesa dell'OK dell'UA alla fusione con PSA, che potrebbe arrivare già la prossima settimana. HSBC ha alzato il prezzo obiettivo a 16,5 euro da 11,4 euro precedente, che segue il rialzo del prezzo operato da Kepler Cheuvreux a 20 euro da 14 euro con conferma di giudizio Buy.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa delrispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Il quadro tecnico di breve periodo dimostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 14,04 Euro. Rischio di discesa fino a 13,64 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 14,43.