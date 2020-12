Fiumicino, Centro Leonardo annuncia importante restyling

Generali

(Teleborsa) - Coniugare: questo il binario dal quale prende avvio l'ambizioso progetto di restyling delprevisto dal fondogestito da, la proprietà, in accordo con il gestore del mallUno dei luoghi nevralgici dell’area ovest di Roma intorno a Fiumicino, ilpunta non solo a proporre ai visitatori un’offerta distintiva e innovativa, ma anche a cercare di riformulare i luoghi dello shopping in un vero e proprio punto focale e di aggregazione urbana in linea con i nuovi formati diIl progetto di rinnovamento - chiarisce la nota -" nasce dalla volontà di rendere il Centro Leonardo non solo più vivibile all’interno ma anche piùcon una nuova caratterizzazione delle facciate degli ingressi e l’inserimento di una nuova insegna. In questo modo si andrà a rimodulare l’esperienza del cliente con la definizione di un nuovocaratterizzato da"Abbiamo richiesto allo studio di architettura(curatore e ideatore del progetto di restyling) di dare spazio il più possibile ad aree green feeling che rimandano alla macchia mediterranea sia a parete che a pavimento. Un elemento ‘total green’ che accompagnerà il cliente in tutta l’esperienza del mall con i suoiDa sempre l’intento del Centro Leonardo è quello di rendere speciale e confortevole la permanenza all’interno della nostra galleria, coniugando shopping, servizi ed eventi. Tutto in unma che allo stesso tempo esce fuori dai soliti luoghi comuni". commenta, Direttore del Centro Leonardo.Asset Manager di Generali Real Estate, ha aggiunto: "L’impegno dinell’ambizioso progetto di restyling del Centro Leonardo è la conferma della piena fiducia nelle potenzialità del centro, che avranno modo di esprimersi al meglio nella nuova veste. La scelta di affidare il restyling ad un prestigioso studio di architettura, così come la ferma decisione di accelerare di diversi mesi i tempi previsti per il completamento del progetto di riqualificazione, pur in una fase di mercato complessa, ben rappresentano la volontà della proprietà di accogliere al più presto i visitatori delin un luogo di assoluto prim’ordine per lo"Abbiamo lavorato super innescare una metamorfosi che potesse cambiare la percezione di Centro Leonardo da. Descrive così il progetto, Design International, lo studio di architettura selezionato per supportare le strategie innovative del fondo Urbe Retail e di Savills. "L’alternarsi di zone lounge attrezzate, dehor ed intrattenimento lungo la Galleria, farà da sfondo alfornendo ai visitatori una esperienza completa che andrà al di làdello shopping. Il concept del nuovo progetto si ispira alle, con una vasta palette di pattern e materiali che rimandano alla tradizione architettonica capitolina e che si traducono nell’uso di archi e portali come elementi per sottolineare gli ingressi e le varie aree dedicateIl progetto di, inizialmente con una durata prevista di due anni, è stato accelerato ad un anno, in linea con le richieste di un mercato sempre più dinamico e competitivo come quello del Retail.Già completate leEntro metà dicembre sarà inaugurata lae saranno completate altree le soffittature con la nuova illuminazione interna.I lavori - conclude la nota - continueranno nei prossimi mesi in modo mirato eche si presenterà nella sua