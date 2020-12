FS Italiane, 48 Frecce in più dal 17 al 21 dicembre

(Teleborsa) - Sarannoin vista del gran numero di italiani che siche il Governo ha deciso per il 21 dicembre. Tra queste corse straordinarie sono incluse ledi due collegamenti fra Venezia e Roma, rende noto FS News, mentre lesono previste per tutta la settimana dal 13 al 20 dicembre.Siccome nelle Frecce resta in vigore la, con la disposizione a scacchiera, Trenitalia ha deciso di implementare le corse disponibili nei giorni caldi degli spostamenti. Ilproseguirà anche nei prossimi giorni, per valutare se saranno necessarie ulteriori integrazioni per i collegamenti che già oggi registrano un maggior numero di passeggeri.Attualmente l’offerta di Trenitalia prevedee il 100% dell’offerta die la normale programmazione di treni regionali, equivalente nei giorni feriali a 6.700 corse su tutto il territorio nazionale.