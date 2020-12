Industria 4.0: MADE Competence Center presenta Fabbrica Digitale e Sostenibile

(Teleborsa) -partner, un investimento dimilioni di euro,dimostratori che spiegano l’impiego delle tecnologie digitali inper la formazione, spazi diedil Competence Center per Industria 4.0 lombardo con sede ain via Durando 10, alla Bovisa, oggi ha aperto le porte della propriadiper mostrare in anteprima le attività che saranno svolte al suo interno."Costituitosi grazie alla visione comune di 48 partner - 43 imprese private, 4 università, 1 ente pubblico e con il supporto del Ministero per lo Sviluppo Economico - e a un investimento di 22 milioni di euro, MADE farà della propria sede una vera e propriauna piattaforma di risorse per far entrare lea contatto con le tecnologie 4.0, aiutarle e sostenerle lungo il percorso della transazione tecnologica" – ha dichiarato, Presidente di MADE 4.0.Lo spazio - si legge nella nota - è suddiviso inciascuno dedicato a una particolare tecnologia 4.0: dalla roboticacollaborativa ai big data, dalla manutenzione da remoto al gemello digitale, dall’efficienza energetica alla cyber-security industriale, dalla lean 4.0 alla manifattura additiva, dall’intelligenza artificiale all’IoT e la rete 5G.I dimostratori a loro volta, tutte integrate e interconnesse tra loro a formare una fabbrica ideale, digitale e sostenibile: Virtual design e Sviluppo nuovo prodotto; Gemello digitale, Virtual commissioning, Produzione snella; Robotica collaborativa e Sistemi intelligenti di assistenza al lavoratore; Qualità 4.0, Tracciamento di prodotto e Additive manufacturing; Monitoraggio e controllo smart dei processi industriali, Monitoraggio e controllo energetico smart, Manutenzione smart; Cyber security industriale e Big data analyticsMADE sta già organizzandodi orientamento per utenti e imprese e italiane, con il coinvolgimento dei propri partner (“dalle imprese per le imprese”) e numerose alleanze strategiche con le associazioni di categoria, quali Confindustria con le proprie espressioni territoriali (Digital Innovation Hub), e verticali (che raggruppano produttori e utilizzatori di macchine industriali), Unioncamere (il sistema delle Camere di Commercio con i Punti Impresa Digitale), Confartigianato, CNA e Federlegno.sono stati 60 gli eventi di orientamento che hanno visto circa, e molti sono già in programma.