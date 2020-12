Moderate perdite a Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - A New York, si è mosso sotto la parità il, che scende a 30.069 punti, con uno scarto percentuale dello 0,35%; sulla stessa linea, l'ha perso lo 0,79%, terminando la seduta a 3.673 punti.In netto peggioramento il(-2,15%); sulla stessa linea, in discesa l'(-0,88%).Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,88%),(-1,20%) e(-0,51%).Tra i(+1,66%),(+1,61%),(+1,31%) e(+1,25%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,09%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,95%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,94%.scende dell'1,60%.Altra i, si posizionano(+4,55%),(+2,00%),(+1,96%) e(+1,46%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -7,81%.Crolla, con una flessione del 6,99%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 5,44%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,91%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 1,1%; preced. 1,2%)14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,1%; preced. 0%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 725K unità; preced. 712K unità)14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,3%)14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 0,8%; preced. 0,5%)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 76,5 punti; preced. 77 punti).