Piazza Affari chiude debole. Borse Europee snobbano BCE

(Teleborsa) -, in contro trend rispetto al resto delle Borse europee, che invece hanno terminato sulla parità. I mercati hanno reagito con una certa freddezza all'annuncio dell', largamente atteso, mentreed ihanno tenuto banco.L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,32%. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.837,2 dollari l'oncia. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo del 3,78%.Lofa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,97% a quota +112 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,52%.tentenna, che cede lo 0,33%, denaro su, che registra un rialzo dello 0,72%, e ferma, che segna un quasi nulla di fatto.A Milano, si è mosso sotto la parità il, che scende a 21.916 punti, con uno scarto percentuale dello 0,25%, mentre, al contrario, incolore il, che archivia la seduta a 23.855 punti, sui livelli della vigilia. In frazionale calo il(-0,26%); sulla stessa linea, poco sotto la parità il(-0,49%).Ilnella seduta odierna a Piazza Affari è stato pari a 2,46 miliardi di euro, in calo rispetto ai 2,68 miliardi della vigilia; mentre i contratti si sono attestati a 309.896, rispetto ai 339.034 precedenti.A fronte dei 419 titoli trattati sulla piazza milanese, 243 azioni hanno chiuso in calo, mentre 150 azioni hanno portato a casa un incremento. Poco mosse le altre 26 azioni del listino italiano.(+1,46%),(+1,36%) e(+1,33%) in buona luce sul listino milanese. Nella parte bassa della classifica di Piazza Affari, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,50%),(-1,13%) e(-1,10%).di Milano, troviamo(+2,81%),(+1,53%),(+1,46%) e(+1,16%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,43%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,92%.Affonda, con un ribasso del 2,78%.Crolla, con una flessione del 2,08%.del FTSE MidCap,(+3,20%),(+1,86%),(+1,25%) e(+1,23%).Le più forti vendite su, che ha terminato le contrattazioni a -5,35%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,28%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,03%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,80%.