Rete unica: iliad, Sky, Vodafone e Wind Tre accolgono "richiamo" politica a confronto

(Teleborsa) - "la proposta didi telecomunicazioni sul progetto di, discussa in Parlamento nello scorso luglio e rilanciata nei giorni scorsi da autorevoli esponenti politici di maggioranza e di opposizione, al fine di creare unae con prestazioni avanzate su tutto il territorio nazionale".Così i Ceo dei principali operatori telefonici operanti in Italia,Italia),(Wind Tre),(Sky Italia) e), sull'ipotesi di aprire unper discutere del progetto."Come già abbiamo avuto modo di rappresentare ai Ministri Gualtieri e Patuanelli - affermano - riteniamo che sia possibile realizzare con l’apporto di tutti i soggetti interessati un progetto di connettività per i cittadini, le imprese, la Pubblica Amministrazione secondo norme e regole che assicurino la disponibilità di una, al fine di garantire unatra tutti gli operatori e un’effettiva"."L’avvio di un, istituzioni nazionali, enti locali, autorità regolatorie, associazioni dei consumatori ed operatori, sul quale il Governo si è impegnato alla luce delle mozioni approvate dal Parlamento lo scorso luglio, - concludono - metterebbe tutti gli interlocutori nelle condizioni di contribuire con il proprio bagaglio di competenze e di esperienze alla finalizzazione del progetto, in modo da accelerare il completamento della connettività ad alta velocità nel Paese, a beneficio di tutti”.