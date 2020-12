Sanlorenzo prosegue il piano di acquisto di azioni proprie

Sanlorenzo

(Teleborsa) -, con riferimento al programma di acquisto di azioni proprie autorizzato dall'Assemblea degli Azionisti del 31 agosto 2020 e oggetto di informativa in data 24 settembre 2020, ha comunicato che tra il 3 e il c2020,, pari allo 0,026% del capitale sociale sottoscritto e versato, al prezzo medio di 15,40 euro per azione, per un controvalore complessivo di 139.093,06 euroA seguito delle operazioni finora effettuate, al 9 dicembre, l'azienda italiana specializzata nella produzione di yacht di lusso, detiene 57.220 azioni proprie, pari allo 0,166% del capitale sociale sottoscritto e versato.Nel frattempo, a Piazza Affari,si muove al ribasso con i prezzi allineati a 15,56 euro, per una discesa dell'1,27%.