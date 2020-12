Sesa, operatività sul piano di buy-back

Sesa

Sesa

(Teleborsa) -ha reso noto che, nell'ambito del programma di acquisto di azioni ordinarie proprie,, dall'1 all'8 dicembre 2020, complessivamente, pari allo 0,00528572% dell’attuale capitale sociale, ad un prezzo medio unitario di 86,8740 euro per azione al lordo delle commissioni, per un controvalore complessivo pari a 71.149,77 euro.La società attiva nel settore delle soluzioni IT a valore per le imprese., al 9 dicembre, possiede complessivamente 51.914 azioni ordinarie proprie, pari allo 0,33504597% dell’attuale capitale socialeA Milano, intanto, buona la performance di, che si attesta a 92,5 euro con un aumento dell'1,43%.