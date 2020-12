Spunti in acquisto su Diasorin grazie a indicazioni Kepler Cheuvreux

DiaSorin

azienda produttrice di apparati diagnostici

FTSE MIB

DiaSorin

(Teleborsa) - Si muove al rialzo il titolo, che passa di mano in progresso dello 0,89%.A fare da assist alle azioni contribuisce la promozione giunta dagli analisti di Kepler Cheuvreux. L'ufficio studi ha rivisto al rialzo il giudizio sul titolo portandolo a "Buy" dal precedente "Hold". Ritoccato all'insù anche il target price a 194 euro dai 192 indicati in precedenza.Lo scenario su base settimanale dell'rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 168,9 Euro con tetto rappresentato dall'area 170,7. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 167,8.