Volotea ha ricevuto i primi 2 Airbus A319

(Teleborsa) -ha ricevuto iche saranno basati all'. La compagnia aerea mira a diventare un operatore 100% Airbus nei prossimi anni, con impiego di A319 che hanno una, al posto dei B717, rispetto ai quali consentono di trasportare il 25% in più di passeggeri per ogni volo.Gli A319 di Volotea erano già presenti e basati all'aeroporto di Verona. Nelbasati a Venezia.