Wall Street apre in rosso con risalita disoccupazione

(Teleborsa) - Wall Street avvia le contrattazioni in ribasso, a causa delle preoccupazioni per gli effetti economici della pandemia, dopo il deludente dato delle richieste di sussidi alla disoccupazione, che sono salire a 853mila unità.A New York l'indicescambia con un calo dello 0,31%, cede alle vendite anche l'che retrocede a 3.663 punti. Poco sotto la parità il(-0,2%) e l'che mostra un calo dello 0,27%.In buona evidenza nell'S&P 500 il comparto. Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-0,96%),(-0,54%) e(-0,53%).del Dow Jones,(+1,25%) e(+0,89%).Le più forti vendite su, che prosegue le contrattazioni a -1,13%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,00%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,93%.Al top tra i, si posizionano(+4,37%),(+1,96%),(+1,56%) e(+1,47%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,66%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,57%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,50%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,47%.