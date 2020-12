Assaeroporti, Cavalleri: "Crisi drammatica. Servono ristori e piano trasporti"

(Teleborsa) -, ha affermato il Presidente Vicario di, fornendo le dimensioni dello shock che ha colpito il settore: un traffico che ha fatto un salto indietro di 25 anni, il 70% dei dipendenti diretti in cassa integrazione, una perdita fatturato attesa nel 2020 di 2 miliardi, costi incomprimibili per circa l'85% del totale, una grave crisi liquidità che colpisce in particolar modo gli aeroporti minori che hanno difficoltà ad accedere al credito bancario.Questa crisi - ha ricordato Cavalleri - arriva dopo un periodo di continuo sviluppo avuto dal trasporto aereo negli ultimi 20 anni. Nel 2019 il traffico totale dei passeggeri ha sfiorato i 200 milioni, posizionando l'Italia dietro il Regno Unito, la Germania e la Spagna, ma davanti alla Francia.A fronte di questa crisi, ha affermato il responsabile di Assaeroporti, spiegando che l'associazione che raggruppa gli aeroporti italiani sta interloquendo con il governo per ottenere: unper i ristori da Covid di circa 1 miliardo e la proroga della".Sul Fondo di compensazione la Ministra De Micheli ha assicurato che è stato raggiunto accordo fra MIT e MEF - ha aggiunto Cavalleri - mentre sulla proroga della cassa integrazione è in atto un confronto con il governo, atteso che in mancanza della suddetta proroga sono a rischio migliaia di posti lavoro con il pericolo di perdere professionalità specifiche.Il Presidente Vicario di Assaeroporti ha parlato anche delle, affermando che in contrasto con le crisi precedenti (Torri gemelle e Sars) questa pandemia è diversa e conseguentemente la, essendo venuta meno, per motivi sanitari, la propensione al viaggio.La priorità - ha affermato -continuando peraltro ad investire su ambiente, digitalizzazione e sicurezza, sia per quanto riguarda la sanità che la Cybersecurity. Sarà poi necessario, che mal si conciliano con periodo crisi, ed ottenere una"Il mondo è cambiato", ha concluso Cavalleri auspicando che si arrivi a definire unper rendere l'Italia attrattiva e facilitare gli spostamenti.