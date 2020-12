Coronavirus: in calo nuovi casi e ricoveri, restano tanti i decessi

(Teleborsa) - SonoCovid-19 accertati nelle ultime 24 ore in Italia con(ieri ne erano stati effettuati 171.586). Cala leggermente ila 9,83% (ieri 9,90%).Il Ministero della Salute riporta che i casi complessivi dida inizio emergenza superano quota 1,8 milioni.Sonoregistrati oggi, che porta il conteggio totale a 63.387 morti da inizio pandemia. Cala sia il numero di pazienti ricoverati in(oggi sono 26 in meno, 3.265 totali), sia quello deglicon, 526 in meno rispetto a ieri (sono 28.562 in totale).La Regione con più nuovi casi è il(3.833), seguita dalla(2.938). Più di mille casi registrati in Puglia (1.813), Piemonte (1.553), Campania (1.340), Lazio (1.230) ed Emilia Romagna (1.211).