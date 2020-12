Debole il mercato americano

Dow Jones

(Teleborsa) - Il listino USA continua la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,32%, continuando sulla scia ribassista rappresentata da tre cali consecutivi, in essere da mercoledì scorso; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità l', che retrocede a 3.651 punti.Leggermente negativo il(-0,63%); con analoga direzione, in lieve ribasso l'(-0,5%).Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i settori. Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,10%),(-1,06%) e(-0,78%).del Dow Jones in sostanziale aumento è(+7,63%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,83%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,71%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,46%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,44%.(+2,25%),(+1,96%),(+1,65%) e(+1,63%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,03%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,95%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,92%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,91%.