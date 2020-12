Ecobonus auto, Governo prepara rinnovo incentivi statali

(Teleborsa) - Finanziare lo sviluppo dei settori produttivi: questa la probabile destinazione del tesoretto di circanascosto nelle pieghe di bilancio dopo l'ultimo scostamento. Sul piatto, finanziamento degli incentivi per l’acquisto dellee interventi per il settore degliIncentivi destinati a due fasce: veicoli con emissioni da 61 a 90 grammi di CO2 al chilometro e quelli tra i 90 e i 110 con esordio a settembre con un aumento delle vendite anche ad ottobre: l’esaurimento delle risorse ha però rallentato l'effetto nel penultimo mese dell'anno. Per questo, sul tavolo dell'esecutivo l’opzione di unafino alla primadel prossimo anno.Intanto, laha messo sul piattoper incentivare l'acquisto di autovetture a basse emissioni e per rottamare quelle più inquinanti. Questa l'iniziativa che rientra nel progetto LazioGreen - annunciata dall'assessora ambiente e risorse Naturali, Enrica Onorati.Il bando,, stanzia 1 milione di euro per l’erogazione di contributi a fondo perduto per l’acquisto di autovetture, dedicato ai residenti nei Comuni dell’ "Agglomerato di Roma" e "Valle del Sacco" in linea con l'accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nella Regione Lazio."Vogliamo incentivare la sostituzione di autovetture inquinanti con veicoli a base emissioni", spiega l'assessora Onorati, "in un percorso difino a Euro3 incluso, e diesel, fino a Euro5 incluso, con il conseguente acquisto di un autovettura – nello specifico, categoria M1 – di