Energia, ENEA brevetta sistema innovativo per produrre elettricità e calore da rifiuti

(Teleborsa) - Produrre energia elettrica e calore da rifiuti e scarti in modo più efficiente ed economico grazie ad un innovativo sistema di gassificazione di biomasse, residui e reflui. Questo l'obiettivo delIl progetto – spiega Enea in una nota – è stato sviluppato sulla scorta dell'esperienza acquisita negli anni sulle diverse tecnologie di gassificazione, con particolare riferimento a quella cosiddetta"Le soluzioni che abbiamo adottato consentono di superare una serie di limiti insiti nella tecnologia e che ne pregiudicano le condizioni di operatività – afferma il– Per ridurre al minimo le dispersioni di calore e raggiungere una maggiore efficienza complessiva, si è ottimizzata la geometria della camera di reazione ed è stata automatizzata tutta l'impiantistica. Inoltre abbiamo introdotto due innovativi sistemi: il primo di supporto della biomassa che consente di regolare le condizioni di processo, ovvero il consumo di combustibile è controllato in modo efficace a seconda delle necessità di potenza del motore riducendo notevolmente i consumi. Il secondo è quello di alimentazione del combustibile".Un altro significativo perfezionamento – si legge nella nota – riguarda la possibilità di regolare la sezione di passaggio del combustibile all'interno dell'impianto. Questo, oltre che ridurre i consumi, consente di utilizzare una maggiore varietà di combustibile con dimensioni e caratteristiche energetiche molto differenti tra loro come fanghi di depurazione, pollina, scarti dell'agricoltura e dell'agroindustria, residui forestali e di lavorazione del legno, in forma di cippato e/o pellet. In seguito a questi interventi l'impianto – sottolinea Enea – presenta una particolare compattezza e dimensioni che ne consentono il montaggio, insieme alle restanti unità impiantistiche, all'interno di unità trasportabili come i container. "Grazie all'introduzione di semplificazioni significative in tutto l'impianto – conclude Fanelli – è quindi possibile ridurre notevolmente sia i costi di realizzazione che di gestione".