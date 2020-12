GEL avvia un piano di acquisto di azioni proprie

G EL

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha deliberatoin esecuzione della delibera dell’assemblea ordinaria degli azionisti del 28 aprile 2020.La società ha comunicato chea far data dalla delibera assembleare di autorizzazione (ossia fino al 28 ottobre 2021).Il programma ha la finalità di dotare Gel di un’utile opportunità strategica di investimento per ogni finalità consentita dalle vigenti disposizioni, ivi incluse tra le altre:- operare a sostegno della liquidità del titolo e/o ai fini di stabilizzazione del valore dello stesso, nell’ottica di favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato;- costituire un magazzino titoli per alienare, disporre e/o utilizzare le azioni proprie, in coerenza con le linee strategiche che la Società intende perseguire, nell’ambito di eventuali operazioni straordinarie, strategiche e commerciali;- a servizio di eventuali piani di incentivazione basati su strumenti finanziari ovvero piani di work for equity che potrebbero essere approvati in futuro dalla Società.L’autorizzazione è stata concessa per l’acquisto di azioni ordinarie fino ad un numero massimo non superiore al 10% del capitale sociale della Società alla data odierna che ad oggi, 9 dicembre, è rappresentato da 7.192.500 azioni ordinarie, prive di valore nominale, per un valore complessivo di 719.250,00 euro, interamente sottoscritto e versato.A tal fine l’Assemblea ordinaria del 28 aprile 2020 ha deliberato di destinare al programma di acquisto di azioni proprie fondi per un ammontare massimo pari a 1.800.000 euro.Alla data odierna, la Società non detiene azioni proprie in portafoglio.Intanto, a Milano ,registra una flessione del 2,65%, che rispetto alla vigilia si attesta a 0,735 euro.