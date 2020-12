Saipem, Cao: "Sostenibilità è scelta consapevole e impegno quotidiano"

Saipem

(Teleborsa) - "Perla sostenibilità è unae unverso i nostri stakeholder", afferma l'Ad, in un long post Linkedin in cui ripercorre gli obiettivi raggiunti durante l’anno in ambito di sostenibilità."Saipem lavora per la- ha aggiunto - grazie a un dialogo costante e costruttivo nelle realtà in cui si trova ad operare, creando opportunità di sviluppo per le comunità di riferimento. Il messaggio che vogliamo trasmettere è semplice ed efficace: solo condividendo gli oneri e le priorità di un’agenda sostenibile riusciremo a portare valore alle persone e alle comunità in cui operiamo"., ricorda il manager, spiegando "la valutazione positiva del nostro impegno in sostenibilità è arrivata da diversi interlocutori tra i più autorevoli nel verificare le prestazioni delle aziende quotate". A giugno Saipem è stata inserita negli indici europei Europe 120 e Eurozone 120 di, a ottobre ill'ha collocata al primo posto in Italia e al 23esimo nel mondo nella lista delle 100 imprese più sostenibili, mentre a novembre è arrivata la conferma nel(DJSI) per il terzo anno consecutivo nel settore "Energy Equipment and Services"."Questi risultati confermano la strategia di Saipem: essere un, per un futuro energetico più sostenibile e inclusivo", sottolinea Cao, concludendo che grazie alla sostenibilità l'azienda "è più solida" e "conferma la sua leadership, grazie alla sua capacità di creare valore per gli stakeholders e per i paesi in cui opera”.