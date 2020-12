TIM, Moody's taglia rating a Ba2 con outlook negativo

TIM

(Teleborsa) -il corporateed i rating dei bond garantiti die delle sue controllateda Ba1."Il downgrade riflette la nostra aspettativa che TIM - spiega l'agenzia - sia negativamente influenzata da unin Italia, che limiterà ulteriormente la capacità dell'azienda di rafforzare lae la riduzione della". Moody's attende per il 2020 il raggiungimento di un picco della leva finanziaria netta rettificata a 4,2x ed un leggero ridimensionamento a 3,7x nel 2022."Inoltre, ci aspettiamo che gli ulteriori investimenti in Brasile, la politica dei dividendi e la crescente complessità della struttura del Gruppo possano tradursi in maggiori rischi economici e finanziari", affermano gli analisti di Moody's.