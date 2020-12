Vendite a Tokyo. Giù anche il resto dell'Asia

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Ultima seduta della settimana all'insegna della debolezza per le principali borse asiatiche, con gli investitori ancora in attesa di sviluppi sul piano di stimolo americano e mentre aumenta l'incertezza per l'esito delle negoziazioni in corso sulla Brexit tra Regno Unito e UE.Chiusura in frazionale ribasso per, con ilche lascia sul parterre lo 0,39%; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sull', che chiude la giornata in forte calo dell'1,96%.Guadagni frazionali per(+0,25%); sulla stessa linea, positivo(+0,9%).In moderato rialzo(+0,48%); in frazionale calo(-0,44%).Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,03%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,05%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto +0,16%.Il rendimento dell'scambia allo 0,02%, mentre il rendimento per ilè pari al 3,29%.