Wall Street in frazionale ribasso

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

beni industriali

materiali

utilities

Chevron

Exxon Mobil

Travelers Company

Apple

Verizon Communication

IBM

United Health

3M

Starbucks

American Airlines

Baidu

Tesla Motors

Fastenal

C.H.Robinson

Mattel

Dollar Tree

(Teleborsa) - Sessione debole per il listino USA, che termina con un calo dello 0,23% sul, mentre, al contrario, resta piatto l', con chiusura su 3.668 punti.Guadagni frazionali per il(+0,3%); pressoché invariato l'(-0,11%).Nell'S&P 500, buona la performance del comparto. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-0,93%),(-0,71%) e(-0,51%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+3,24%),(+2,80%),(+1,33%) e(+1,20%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,54%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,47%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,36%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,04%.Tra i(+4,97%),(+4,84%),(+4,44%) e(+3,74%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,50%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,48%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,47%.Affonda, con un ribasso del 2,40%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,3%)14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 0,8%; preced. 0,5%)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 76,5 punti; preced. 77 punti).