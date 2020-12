AGCM, avviata istruttoria su progetto Bancomat su prelievi da ATM

(Teleborsa) - L’ha avviato un’nei confronti di. Il procedimento arriva dopo una comunicazione inviata all’Autorità dallo stesso circuito in merito a un progetto relativo al servizio di prelievo di contante con la carta bancomat presso gli(ATM) convenzionati.Tra le novità più importanti si registrano l’abolizione dellae il pagamento dellaapplicata al prelievo – da parte del consumatore – direttamente all’istituto di credito dove è collocato l’ATM.Come spiega AGCM in una nota, "dal momento che, secondo consolidata prassi e giurisprudenza nazionale ed europea, le regole di circuito sottoposte da Bancomat S.p.A. all’Autorità costituiscono un’intesa fra soggetti concorrenti, l’Antitrust valuterà se le nuove regole di circuito possano configurare un’intesa suscettibile di restringere o falsare lanel mercato comune ai sensi dell’articolo 101 del TFUE. Qualora si verificasse un caso del genere, l’Autorità valuterà le eventuali efficienze che deriverebbero dalla loro adozione, la trasmissione ai consumatori dei benefici ad esse legate, l’indispensabilità delle nuove regole per conseguire queste efficienze e la non eliminazione della concorrenza sul mercato".