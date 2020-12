Alstom, consegnato il centesimo treno "Pop" a Trenitalia

(Teleborsa) -celebra i vent'anni di presenza acon la consegna ail. Il treno – fa sapere Alstom in una nota – è parte della commessa didi media capacità ordinati a partire dal 2016, per un valore complessivo diIn occasione dell'anniversario del ventennale dall'e del relativo ingresso nel Gruppo dei siti di Savigliano e Sesto San Giovanni, Alstom ha ospitato oggi nella sede di Savigliano un momento di confronto con gli interventi di:Al termine dell'evento è stato consegnato a Trenitalia il centesimo treno Pop, con la cerimonia del taglio del nastro.Progettato per essere eco-compatibile il treno consuma il 30% in meno d'energia rispetto alla precedente versione ed è riciclabile al 96%, rappresentando – spiega Alstom – "la sintesi di una nuova generazione di treni che avranno nel prossimo futuro un ruolo sempre più chiave nello sviluppo della mobilità del nostro Paese"."Con la consegna nei tempi previsti del centesimo treno Pop a Trenitalia, Alstom raggiunge un traguardo straordinario che conferma l'impegno dell'azienda nel determinare il futuro del settore dei trasporti. Siamo fortemente convinti – ha dichiarato– che solo costruendo un ecosistema integrato e innovativo, che dialoga in maniera aperta con tutti gli attori chiave di questa industria, si possa garantire al Paese quella competitività necessaria per vincere le sfide globali che ci attendono"."La consegna del centesimo treno Pop e degli altri treni regionali – ha affermato– mostra quanto la profonda riorganizzazione industriale del trasporto regionale di Trenitalia stia portando i risultati attesi da lungo tempo. Riconquistare la fiducia delle Regioni ci ha permesso di pianificare importanti investimenti con nuovi treni che stanno abbassando l'età media della flotta in tutta Italia. Come azienda del Paese, siamo orgogliosi di contribuire allo sviluppo delle aree urbane con un trasporto più efficiente e, allo stesso tempo, fornire un enorme contributo al tessuto industriale italiano e al suo indotto".