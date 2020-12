Banche in denaro nonostante avvertimenti EBA

Banco BPM

Intesa Sanpaolo

Mediobanca

FinecoBank

Unicredit

MPS

(Teleborsa) -, che procede sugli scudi (), a dispetto degli asui rischi di un deterioramento della qualità creditizia.Secondo l'autorità per la vigilanza bancaria europea, laha aumentato la necessità di un taglio dei costi edper quelle banche che non siano riuscite ad ottenere un livello di redditività sostenibile in una dimensione stand-alone.Il rapporto annuale di vigilanza ha effettuato il consuetosu un pool di, confermando la generaledel settore, sia relativamente all'adeguatezza del capitale che alla liquidità, ma laper molti Istituti ed incominciano ad emergere segnali preoccupanti sul fronte del, in peggioramento a causa della pandemia.Oggi in Borsa, brillanocon incrementi superiori al 2%. Bene ancheche avvicina un progresso del 3%. Più indietroche segna un +0,8% e+0,9%.