Borse asiatiche a due velocità. Tokyo chiude in buon rialzo

indice Tankan

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, che si sono mosse in rialzo sulle aspettative per il Piano di stimoli economici USA e per la conferma che le trattative sulla Brexit andranno avanti ad oltranza.Lieve aumento per la Borsa di, anche per effetto del miglioramento segnalato dall'. Ilmostra un vantaggio dello 0,30%, mentre il Topix ha guadagnato lo 0,51%. In rosso, che lima lo 0,18%Bene le borse cinesi, conche guadagna lo 0,66%, eche avanza dell'1,07%. Giornata negativa per la piazza diche cede lo 0,36%.Fra le altre borse che chiuderanno più tardi gli scambi, viaggia in frazionale calo(-0,43%) assieme a(-0,65%), mentre portano a casa guadagni(+1,29%),(+1,07%) e Kuala Lumpur (+0,15%).Piatta(+0,07%); in frazionale progresso(+0,2%).Piccolo passo in avanti per l', che sta portando a casa un misero +0,22%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato +0,19%. Frazionale rialzo per l', che sta mettendo a segno un modesto profit a +0,25%.Il rendimento dell'tratta allo 0,01%, mentre il rendimento delè pari al 3,31%.