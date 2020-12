Cauta la Borsa di New York aspetta la Fed

Dow Jones

(Teleborsa) - Prosegue prudente la borsa di Wall Street, dopo un avvio tonico, in scia all'incertezza sugli sviluppi dei vaccini anti Covid e sui nuovi stimoli all'economia americana. In una seduta priva di indicazioni macroeconomiche, gli investitori guardano alla, attesa per mercoledì 16 dicembre.Tra gli indici statunitensi, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 30.059 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza l'), che si posiziona a 3.667 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Positivo il(+0,88%); senza direzione l'(+0,07%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+0,89%) e(+0,68%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-2,69%) e(-0,53%).Tra i(+2,33%),(+1,72%),(+1,29%) e(+0,67%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,42%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,83%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,55%.In caduta libera, che affonda del 2,48%.(+30,22%),(+4,69%),(+4,38%) e(+3,69%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,27%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,55%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,50%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,32%.