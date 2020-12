CDP, sottoscritta con Maeci e Aics nuova Convezione per la Cooperazione Internazionale allo Sviluppo

(Teleborsa) - Si è tenuta oggi alla Farnesina, a conclusione dei lavori del Comitato Congiunto e alla presenza del, latraLa nuova Convenzione – spiega Cdp in una nota – introduce alcune importanti novità finalizzate in primo luogo asugli indirizzi strategici e sulle priorità tematiche, settoriali e geografiche della cooperazione internazionale allo sviluppo. Questo anche al fine di sfruttare tutte le potenzialità derivanti dall’impiego delle risorse proprie di Cdp"Cdp, nel suo ruolo di istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo, – si legge nella nota – svolgerà inoltre attività di consulenza relativamente ai profili finanziari degli interventi di cooperazione allo sviluppo programmati dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale".La nuova Convenzione è stata sottoscritta dal, dale dal