Centri commerciali, commercianti chiedono piena operatività

(Teleborsa) - Ifavoriscono gliInoltre si registrano perdite per oltrea settimana mentre isono inadeguati.lanciato nei giorni scorsi dper consentire laè rimasto inascoltato e, come ampiamente prevedibile, non ha evitato gli assembramenti nelle città."Iche sono ben organizzati per consentiresono rimasti vuoti e questo ha impedito a milioni di persone di avere una alternativanell'effettuare gli acquisti durante il fine settimana", si legge in una nota.Leagli esercizi commercialii stimata in unper ogni week e, alla luce delle misure previste fino a gennaio, mettono in seria difficoltà la tenuta di molte delle aziende che in questo periodo dell'anno contano di poter realizzare una importante fetta del loro fatturato annuo.Adsi aggiunge la prospettiva delleper i ristori economici che allo stato attuale, per le aziende che li richiederanno, risultano essere ampiamente inadeguate a coprire le perdite già consolidate. E' pertanto necessario da parte del Governo una presa diche si sta per innescare nel comparto e una immediata messa in campo di azioni commisurate alle pesanti ripercussioni che il perdurare della".