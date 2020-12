CNH Industrial, a Case IH e New Holland Agriculture i premi ASABE 2021 per l'innovazione

CNH Industrial N.V.

(Teleborsa) -, si sono aggiudicati nove premi ASABE AE50 2021. I prestigiosi riconoscimenti, conferiti da una giuria di esperti tecnici internazionali, vengono scelti sulla base del loro impatto tecnologico sull'industria alimentare e agricola. Nella lista finale vengono nominati i 50 migliori prodotti a livello mondiale. Quest’anno(ASABE Agricultural Equipment Technology Conference) che si terrà il prossimo febbraio.- spiega una nota - sono tutte frutto "dell’efficacia del processo di(Customer Driven Product Design)". Questo processo si è rivelatoriducendo al contempo costi e manodopera.La serie Steiger AFS Connect è la gamma di trattori più ampia e potente del marchio, dotata della più recente tecnologia relativa ai sistemi di gestione dei dati per consentire agli operatori di regolare, monitorare e trasferire i dati nel modo desiderato. La cabina riprogettata ed ergonomica con connettività 4G integrata consente inoltre la visualizzazione remota del display per una manutenzione più rapida e un’assistenza più efficiente.Con la pressa per balle quadrate giganti LB436 HD i produttori riescono a ottenere la massima densità delle balle e balle di alta qualità mediante l’utilizzo innovativo di una camera di pressatura più lunga del 16% e con una forza del pistone incrementata del 55% rispetto ad altri modelli Case IH. In questo modo le balle prodotte risultano più dense e omogenee. La serie di mietitrebbie Axial-Flow 250 con visualizzazione della pressione dei crivelli contribuisce a massimizzare le prestazioni del sistema fornendo all’operatore il feedback necessario per una maggior resa della granella e per effettuare le corrette regolazioni dei parametri di raccolta.Gli applicatori di fertilizzante e le seminatrici pneumatiche con sistema air pack a 24 file sono progettati per la distribuzione precisa di prodotti fertilizzanti secchi da una seminatrice Case IH Precision Air serie 5 a un applicatore di fertilizzante da 60 piedi Nutri-Placer 940 o Nutri-Tiller 955. La sua esclusiva serie di separatori a tre vie consente di distribuire il prodotto alle 24 singole file con una distanza interfila di 30 pollici in modo preciso e omogeneo. Al fine di limitare l’impatto ambientale, questo sistema riduce al minimo il deflusso dei fertilizzanti.Il design del bracciolo MultiControl è il frutto di consultazioni con focus group di clienti abbinate all’utilizzo di software di analisi posturale, simulatori di realtà virtuale e stampa 3D. Disponibile sui trattori serie Steiger e Magnum, il bracciolo MultiControl ha visto aumentare il suo rating ergonomico di ben il 58%. L’attacco a 3 punti rapido di categoria 3/4n sostiene il carico di un attrezzo posteriore portato su 2 o 3 punti. Questo tipo di attacco rapido è più robusto e con una resistenza e una durata massimizzate. La seminatrice front-fold Fast Riser 6100, commercializzata in Brasile, si avvale di un sistema di spinta con una ruota esterna idraulica a cinque sezioni e di un’unità a file progettata secondo criteri agronomici al fine di contribuire ad aumentare la potenziale resa e incrementare la produttività.. La pressa per balle quadrate giganti BigBaler 340 produce balle con una densità maggiore del 22% rispetto alle presse per balle quadrate giganti convenzionali. Presenta due caratteristiche esclusive. La prima consiste nel riduttore a due velocità SmartShift, che migliora sensibilmente la produttività, il comfort dell’operatore e la protezione degli organi di trasmissione del trattore. La seconda è la tecnologia di legatura brevettata Loop Master, che consente una resistenza a trazione dello spago superiore del 26%. Si tratta inoltre del primo sistema di legatura a doppio nodo commercializzato a livello mondiale che previene l'inquinamento da plastica eliminando i ritagli residui di spago.Il sistema di raccolta New Holland Crossover Harvestingcombina la tradizionale trebbiatura a tamburo e la tecnologia di separazione Twin Rotor con il cassone crivellante TripleClean al fine di aumentare la capacità per le mietitrebbia di gamma media. Questo sistema incrementa notevolmente la capacità e fa sì che una mietitrebbia di gamma media possa raggiungere la capacità di una macchina rotativa tradizionale pur mantenendo l'eccezionale qualità della paglia normalmente associata a un sistema convenzionale puro.