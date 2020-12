Covid, oggi 491 vittime in Italia, superata soglia 65 mila

(Teleborsa) - Sonoaccertati nelle ultime 24 ore in Italia coni totali (ieri ne erano stati effettuati 152.697). Sostanzialmente stabile il(ieri 11,7%).Il Ministero della Salute riporta che i casi complessivi di Covid-19 da inizio emergenza superano sono diventati 1,856 milioni.Sonoregistrati oggi, che porta il conteggio totale a 65.011 morti da inizio pandemia.(oggi sono 63 in meno, 3.095 totali),30 in più rispetto a ieri (sono 27.765 in totale). Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono stati 138.La Regione con più nuovi casi è il(2.829), seguita dalla(1.574). Più di mille casi registrati nel Lazio (1.315) e in Campania (1.088). 945 quelli registrati in Lombardia.