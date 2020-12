Ex- Ilva, Patuanelli studia il rilancio

(Teleborsa) - Il Ministro dello Sviluppo Economicorivendica e difende la scelta di far entrare un soggetto pubblico comenel controllo dell"In questo caso la presenza dello- ha spiegato il Ministro intervistato da Fabio Fazio a Che Tempo che Fa su Rai 3 - non è legata a un fallimento di mercato ma al fatto che lache deve essere garantita può esserlo soltanto con la capacità dello Stato di investire inNoi - ha sottolineato Patuanelli - "abbiamo fatto dellema riteniamo che lo Stato sia l'unico soggetto che può fare gli investimenti di manutenzione, di realizzazione di nuovi impianti, riducendo l'uso del carbone, garantendo allo stesso tempo la continuità produttiva - che ci consente di proseguire con le opere di ambientalizzazione e di bonifica - e di dare lavoro al quel territorio con la consapevolezza che per quei cittadini dobbiamo anche tutelare ladi avere alternative occupazionali".