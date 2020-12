Nielsen, ottobre in calo per il mercato pubblicitario. Positivo solo il web advertising

(Teleborsa) - Resta negativo il mercato pubblicitario in Italia confermando l'andamento debole già registrato a settembre e dopo la ripresa dei mesi estivi. Lo rileva la societàspiegando che a ottobre la raccolta chiude a -2,3% rispetto a ottobre 2019. Segnali di recupero si rilevano invece nela -14,1% rispetto allo stesso periodo del 2019 (a gennaio-settembre era -15,9%).la stima Nielsen sul search, social, classified (annunci sponsorizzati) e dei cosiddetti "Over The Top" (OTT), l'andamento nei primi 10 mesi si attesta a"Continua il recupero del mercato pubblicitario nel periodo cumulato gennaio-ottobre, come già era avvenuto per i primi nove mesi dell'anno, seppur il mese di ottobre sia rimasto in negativo - ha dichiarato-. Ci aspettiamo un'ulteriore conferma di questo recupero anche con l'avvicinarci della fine dell'anno, favorito dalle minori restrizioni di novembre rispetto al cosiddetto primo lockdown".. La raccolta pubblicitaria dellaè in calo del 2,9% nel singolo mese e del 13,7% nei dieci mesi. Giù anche la: a ottobre i quotidiani calano del 9,7% e i periodici del 37,6%; la perdita nel periodo gennaio-ottobre è a doppia cifra per entrambi, rispettivamente -18,5% e -39,9%. In contrazione la raccolta pubblicitaria dellache registra una perdita del 7,2% a ottobre e del 27,3% nei dieci mesi. Per quanto riguarda, sulla base delle stime realizzate da Nielsen, a ottobre la raccolta dell'intero universo del, comprendente search, social, classified (annunci sponsorizzati) e i cosiddetti "Over The Top" (OTT), segna una crescita del 9,6% - unico mezzo sopra lo "zero" a ottobre - e porta la perdita del periodo cumulato a -4,9% (-5% se si considera il solo perimetro FCP-Assointernet).