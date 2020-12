Piazza Affari, i dividendi di oggi 14 dicembre 2020

Digital Bros

(Teleborsa) - Oggi, lunedì 14 dicembre in Borsa Italiana staccano la cedola del dividendo le seguenti società:ISIN: IT0001469995Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,15 EURData di pagamento: 16/12/2020ISIN: IT0005341059Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,27 EURData di pagamento: 16/12/2020ISIN: IT0005378143Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,05 EURData di pagamento: 16/12/2020ISIN: NL0000226223Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,042 USDData di pagamento: 16/12/2020