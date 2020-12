Recovery fund, Patuanelli: necessario centro di monitoraggio e controllo

TIM

(Teleborsa) - "Qualsiasi grande impresa, quando fa un investimento importante, attiva immediatamente unaProprio perché nel Recovery ci sono progetti trasversali tra diversi ministeri è necessario una cabina di regia - ha detto il, nel corso dell'assemblea di Confindustria Brescia - Ma. Una cosa che non possiamo permetterci è di sprecare questa occasione".Il ministro ha detto che negli ultimi tempi, sul recivery "si racconta qualcosa di diverso rispetto alle intenzioni reali del presidente del consiglio e di gran parte dei membri del Governo. "", ha aggiunto Patuanelli, dicendo che non lo spaventa lain corso in queste ore: "Credo che i momenti di confronto tra le forze politiche sono necessari e dovrebbero essere più frequenti"."Ilha aggiunto Patuanelli - con il decreto che istituiva la cabina di reginae l'unico possibile. Una bozza di decreto veicolato ai ministri, una discussione in consiglio dei ministri, un decreto che arriva in parlamento e la trasformazione in norma. Non capisco quale altro modo ci può essere per condividere un percorso".Durante l'assemblea di Confindustria Brescia, ha anche commentato il ritorno dello Stato nella gestione delle acciaierie dell'ex. "La filiera dell'acciaio è strategica per il nostro Paese e", ha detto il ministro. "Credo che ci possa essere - ha aggiunto - un percorso in verticale che da Taranto passa a Terni, verso Piombino e poi alla provincia di Brescia. È un settore che è molto cresciuto. Noi non abbandoniamo la parte imprenditoriale con Mittal che farà parte della cordata. Ma il monitoraggio che lo Stato fa di quel settore è necessario e deve dare garanzia che gli investimenti vadano nella direzione del rifacimento degli impianti, della riduzione degli impatti, della sicurezza nei luoghi di lavoro".Un altro tavolo caldo del Governo è quello della fibra, anche visto il via libera che starebbe dando sull'ingresso in FiberCop di nuovi investitori. "Un progetto così importante non può risolversi in poche settimane di lavoro. Le interlocuzioni continuano e", ha detto Patuanelli. "Il progettodi– ha aggiunto - va avanti, così come la possibilità didi entrare in quel progetto. Più che di società della fibra bisogna parlare di società delle tecnologie e delle reti. Non è detto che deve essere la fibra ad arrivare in tutte le zone del nostro Paese. Ci sono anche tante altre tecnologie".