Wall Street positiva guarda alla Federal Reserve

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Beni di consumo secondari

utilities

sanitario

Boeing

McDonald's

Caterpillar

Intel

Walt Disney

Alexion Pharmaceuticals

Moderna

Vodafone

Baidu

(Teleborsa) - Partenza al rialzo per la borsa di Wall Street in una. Gli investitori guardano alla decisione sui tassi da parte dellaattesa per mercoledì 16 dicembre.Sulle prime rilevazioni, ilavanza a 30.239 punti; sulla stessa linea, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,68%, portandosi a 3.688 punti. Positivo il(+0,8%); con analoga direzione, leggermente positivo l'(+0,56%).(+1,13%),(+0,98%) e(+0,95%) in buona luce sul listino S&P 500.Tra i(+2,15%),(+1,88%),(+1,65%) e(+1,30%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,76%.Tra idel Nasdaq 100,(+29,98%),(+3,38%),(+3,08%) e(+3,03%).