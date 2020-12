ADR, premiati i vincitori dell'hackathon promosso per innovare l’esperienza aeroportuale

(Teleborsa) - Si è concluso ieri, con la premiazione,, ilrealizzato dain partnership con l’associazione studentesca BEST (Board of European Students of Technology) dell’. Lo scopo della competizione ingegneristica è stato quello di stimolare gli studenti dell’Ateneo ache possano contribuire a innovare l’esperienza aeroportuale per il passeggero.Settantaquattro studentesse e studenti hanno avuto 36 ore per elaborare, suddivisi il proprio progetto, relativo a tematiche legate ad. Sono stati premiati due gruppi, con progetti focalizzati rispettivamente sullo, controllata tramite protocolli blockchain e sull’per migliorare la user experience dei passeggeri., per prepararsi ad un’efficace ripresa dalla crisi e per contribuite a fissare i nuovi standard dell’aeroporto del futuro: questa iniziativa si innesta coerentemente in questo percorso, ha dichiarato, durante la cerimonia online di premiazione. "Innovare, per ADR, significa fare leva sul valore del proprio capitale umano, ma anche e soprattutto aprirsi al mondo esterno . A tal fine, il confronto e lasono stati per noi una preziosa fonte di ispirazione a apprendimento".