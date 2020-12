Economia, Castelli: "Interventi su misura per i diversi contesti. Aiutare imprese a programmare"

(Teleborsa) - "C’è un passo in più che dobbiamo compiere, in linea con quello che stiamo facendo in questi mesi e anche con alcuni spunti che emergono dal rapporto pubblicato ieri dal G30. Questo passo va nella direzione di interventi ancora più mirati, utili ad evitare un lungo periodo di stagnazione. Interventi su misura per i diversi contesti. Ci sono dei passaggi molto veri e interessanti nel documento prodotto dal comitato co-presieduto da Mario Draghi. Su molti di questi, come Governo, stiamo lavorando". È quanto ha affermato, in un post sui social, il"Durante l'– sottolinea Castelli – sono sorti problemi di liquidità e la crisi ha danneggiato anche imprese che prima della pandemia erano sane. Siamo intervenuti tempestivamente in questa direzione, e stiamo rifinanziando le misure in Legge di Bilancio. Ora non dobbiamo disperdere tutte queste risorse. Le imprese devono essere aiutate a guardare avanti, a programmare il post-Covid, e a realizzare i loro, se necessario anche con l'intervento del settore privato, che passi pure da una rinnovata internazionalizzazione e un, che può contribuire ad una importante crescita soprattutto della piccola e media impresa".Il viceministro annuncia che "unè già pronto, per dargli tempo di riorganizzarsi, semplificando anche le modalità per accedere ai piani di risanamento e ai concordati".Auspicando una nuova fase di ripresa Castelli afferma che "con l'arrivo del vaccino, gradualmente, usciremo dalla fase di emergenza e entreremo in una fase nuova, completamente diversa. Dobbiamo farci trovare pronti, come Sistema Paese. E la– conclude – è fondamentale".