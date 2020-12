Fiera Milano rinegozia canoni locazione e rivede target EBITDA, Palermo nuovo Ad

Fiera Milano

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha nominatoquale, a partire dal prossimo 1 gennaio 2021. Palermo, già consigliere dallo scorso 2 ottobre, è stato nominato su proposta dell'azionista di maggioranza Fondazione Fiera Milano, titolare del 63,82% del capitale.Dalla medesima sono revocate le deleghe gestorie temporaneamente attribuite al, che eserciterà poteri attinenti alla gestione delleLuca Palermo, 50 anni, è laureato in Economia e Commercio presso l’Università di Pavia, ha esperienza ed ha conseguito una Specializzazione in General Management all’Harvard Business School. La sua carriera professionale si è principalmente sviluppata in settori orientati ai servizi, da Edenred Italia a Nexive Italia, maturando esperienze anche in Vodafone e Johnson&Johnson.Il CdA ha inoltreavente per oggetto ladei siti di Rho e di Milano e del centro congressi "MiCo" per l’esercizio in corso, alla luce della situazione emergenziale che ha comportato la prolungata sospensione dell’attività del settore fieristico e congressuale. Anche la controllata Fiera Milano Congressi ha sottoscritto con Fondazione Fiera Milano degli accordi modificativi dei due contratti di locazione aventi per oggetto i padiglioni 5 e 6, le aree pertinenti e i parcheggi sottostanti alla piazza di ingresso e il padiglione 17.L’importo complessivo della. e viene proporzionalmente allocato sui singoli contratti di locazione in essere tra Fondazione Fiera Milano, Fiera Milano e Fiera Milano Congressi.L’operazione consente alla Società di trarredi ordine economico-finanziario e rientra pertanto nell’ambito delle diverse azioni diche Fiera Milano ha posto in essere per fronteggiare gli effetti della pandemia sulla sua operatività. La positiva conclusione della rinegoziazione dei canoni di locazione consente diper l’esercizio in corso in un range compresorispetto alla precedente indicazione di pareggio. Il target aggiornato tiene conto dell’evoluzione della gestione nel corso del secondo semestre e della nuova sospensione dell’attività fieristico congressuale a partire dal 24 di ottobre 2020.