Gismondi 1754, risultati positivi dal canale wholesale

Gismondi 1754

(Teleborsa) -fa sapere che i(non assoggettati a revisione contabile) al 10 dicembre risultano pari a 6 milioni di euro rispetto ai 3,4 milioni del 30 settembre, superando già i ricavi consolidati dell’intero anno 2019 che si erano attestati a Euro 5,75 milioni.Un dato - spiega la società in una nota - in controtendenza che assume un valore strategico "considerando il momento storico che tutto il mondo sta attraversando per via della pandemia".