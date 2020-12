MEF, nei primi 10 mesi del 2020 entrate tributarie e contributive diminuite del 7%

(Teleborsa) - Leneidel 2020 sono(-39.103 milioni di euro) rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019, secondo quanto reso noto dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il dato tiene conto della variazione negativa del 7% (-25.575 milioni di euro) delle entrate tributarie e della diminuzione delle entrate contributive del 7% (-13.528 milioni di euro).Sulla variazione negativa delle entrate tributarie influiscono sia ilsia l’per fronteggiare l’emergenza sanitaria. In particolare, il gettito relativo agli incassi da attività di accertamento e controllo cala di 3.029 milioni di euro, -30,8%, mentre il gettito relativo alle entrate degli enti territoriali di 4.682 milioni di euro, -11,8%.Tra le imposte dirette, il gettitosi è attestato a 151.498 milioni di euro (-2.982 milioni di euro, -1,9%. In diminuzione il gettito delle ritenute IRPEF (-2.125 milioni di euro, -1,5%), che risultano influenzate dalla sospensione dei versamenti per alcune categorie di contribuenti. Positivi gli andamentidell’imposta sostitutiva sui(+1.093 milioni di euro) e dell’(+1.129 milioni di euro) che riflettono le performance positive dei mercati finanziari e dei rendimenti medi delle diverse tipologie di previdenza complementare nel 2019. Tra le imposte indirette, le entrateammontano a 90.054 milioni di euro (-12.333 milioni di euro, pari a -12%).Glidei primi dieci mesi del 2020 sono risultati pari a 180.513 milioni di euro, in diminuzione di 13.528 milioni di euro (-7,0%) rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente. IN particolare, leammontano a 168.081 milioni di euro, in calo di 12.358 milioni di euro rispetto al 2019 (-6,8%).