Recovery Fund, Gentiloni: "In Italia servono corsie preferenziali"

(Teleborsa) - Il Commissario europeo, perché altrimenti "il piano rischia di rimanere ingolfato nelle procedure e nei ricorsi".Lo ha affermato al convegno "Next Generation Italia - Un nuovo Sud a 70 anni dalla Cassa per il Mezzogiorno", ricordando che il Recovery è lo "strumento portante del piano di rilancio post crisi pandemica Next Generation Eu".Per- ha sottolineato - vi sonochiave: la, ovvero la capacità di essere utile alle prossime generazioni e "non per i prossimi sondaggi", e, che è un problema per l'Italia intera e soprattutto per le regioni meridionali."Ci serve un po' una Bussola ed è un bene anche che questa venga considerata una sfida europea", ha affermato Gentiloni, ribadendo che andrà a beneficio del Sud e che "serve questa grande ambizione, la consapevolezza che oggi si può tentare almeno di affrontare problemi, difficoltà, ritardi che non siamo riusciti a diminuire in questi decenni".