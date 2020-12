Terapie geniche, Eli Lilly acquisisce Prevail per oltre 1 miliardo di dollari

Eli Lilly and Co

(Teleborsa) - L'azienda farmaceuticaha raggiunto un accordo perper unaCiò rafforzerà la presenza nel redditizio campo della, utilizzata per svilupparecome il Parkinson.L'accordo reso noto dalle due soietà prevede l'acquisizione di Prevail da parte di Lilly per 22,50 dollari per azione in contanti (per un valore totale di circa 880 milioni di dollari) pagabile alla chiusura più un diritto di valore contingente non negoziabile (CVR) del valore di 4 dollari per azione in contanti (un totale di circa 160 milioni), per un. Si arriverebbe quindi alla cifra diA seguito dell'annuncio ha guadagnato, che si attesta a 165,7 con un. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna delcon resistenza vista a quota 168,2 e successiva a 175,6. Supporto a 160,7. Fortissimo rialzo per, che si attesta a 22,71,. Operativamente le attese propendono per la continuazione del rialzo verso la resistenza stimata in area 22,99 e successiva a quota 23,46. Supporto a 22,52."La terapia genica è un approccio promettente per fornire trattamenti trasformativi per i pazienti con malattie neurodegenerative come il- ha affermato, vicepresidente della ricerca sulle malattie neurodegenerative presso Lilly - L'acquisizione di Prevail porterà tecnologia e team altamente qualificati a completamento della nostra esperienza". "Lilly è un leader affermato nelloche condivide il nostro impegno per i pazienti con malattie neurodegenerative e sono entusiasta che Prevail si unisca alla famiglia Lilly", ha affermato, fondatore e CEO di Prevail.