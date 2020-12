Usa, il Collegio elettorale certifica la vittoria di Joe Biden

(Teleborsa) -sarà il 46esimo presidente deglisarà la sua vice. Non che sia mai stato in dubbio nonostante i tentativi didi mettere in discussione la vittoria elettorale del suo avversario, ma ieri ilcomposto daiche si sono riuniti nelle Capitali degli Stati di appartenenza ha certificato la vittoria del ticket democratico."In questa battaglia per l'anima dell'America, ha prevalso la: il popolo ha votato, la fede nelle nostreha tenuto. Ora è il momento di voltare pagina, per unire, per guarire", ha dichiarato Biden dopo l'ufficialità del voto dei grandi elettori. "Come ho detto per tutta la campagna sarò il presidente di tutti gli americani e lavorerò sodo per quelli che non mi hanno votato come per quelli che mi hanno votato", ha concluso.Il collegio elettorale ha consegnato la vittoria all'ex vicepresidente di Obama concontro i 232 di Donald Trump, rispettando perfettamente i risultati delle elezioni visto che nessun delegato ha cambiato la propria posizione. Il 6 gennaio il Congresso, in una sessione congiunta guidata dal vicepresidente Mike Pence, dovrà verificare e ratificare il voto del Collegio elettorale. Per completare il passaggio di consegne ora si attende solo ilquando Joe Biden e la sua vice Kamala Harris presterannoa Washington.