Vaccino Pfizer accelera: quando via libera EMA?

(Teleborsa) - Potrebbero farsiper l'approvazione deldida parte dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA). L'agenzia europea per i medicinali ha spostato la data della sua riunione dal"dopo aver ricevuto nuovi dati" sul vaccino anti-coronavirus sviluppato e prodotto da Pfizer-BioNTech."Ilè stata programmata una riunione straordinaria per arrivare ad una, ha riferito l'Ema.Anche il Ministro della Saluteaveva ribadito l'auspicio che "L'EMA, nel rispetto di tutte le, possa approvare il vaccinoin anticipo rispetto a quanto previsto e che al più presto le vaccinazioni possano iniziare anche nei Paesi dell'Unione Europea".Intanto, il Ministro degli Affari regionali,è tornato sulla necessità di nuove: "Anche durante levogliamo mettere in sicurezza gli ospedali e l'intero sistema perché ci aspettano tre mesi invernali difficilissimi. - ha aggiunto rispondendo alle domande dei giornalisti durante il sopralluogo a Bitti, paese del nuorese colpito dall'alluvione il 28 novembre scorso - Questo significa autodisciplinarci e credo che l'Italia risponderà, perchè senza lanon c'è