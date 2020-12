Vodafone TV, da oggi disponibili tutti i contenuti di Starzplay

Vodafone t

(Teleborsa) - Da oggi per i clientiutti i contenuti esclusivi del servizio streaming, la piattaforma internazionale con film e serie tv on demand del network Starz, saranno integrati sue accessibili in modo semplice e veloce, direttamente dal Vodafone TV Box al costo aggiuntivo di €4.99 al mese.Con Starzplay i clienti di Vodafone TV potranno accedere all'intero catalogo on demand, con contenuti esclusivi: dalle serie Starz Original – tra cui la serie documentario che indaga sul mondo oscuro di un famigerato gruppo criminale “Seduced: Inside the NXIVM Cult " e l'esplosivo secondo capitolo del Power Universe," Power Book II: Ghost ", con Mary J. Blige - acome la prossima serie basata sul best seller post-apocalittico di Stephen King "The Stand" e serie nominate agli Emmy tra cui il moderno dramma romantico di "Normal People", le serie "The Great" e "The Act, ”interpretata dal premio Oscar Patricia Arquette e Joey King. Inoltre sarà disponibile una raccolta di film di successo con migliaia di titoli.