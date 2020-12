Wall Street apre positiva con speranze vaccini

Pfizer

BIONTech

Moderna

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

materiali

informatica

Apple

DOW

Nike

Caterpillar

Pfizer

Baidu

Apple

Xilinx

Stericycle

Moderna

Regeneron Pharmaceuticals

Nxp Semiconductors N V

Intuitive Surgical

(Teleborsa) -grazie ai: quello disarà presto approvato anche dall'EMA, mentrelaamericana ha giudicato efficace e sicuro quello diIn primo piano anche le discussioni sul, che compensano le preoccupazioni per lae per i nuovi lockdown natalizi.Sul fronte macro, il dato deie quello della, migliori delle attese, hanno compensato quello deludente dell'Alla Borsa di New York, l'indicesta mettendo a segno un +0,63%; sulla stessa linea l'apre la giornata in aumento dello 0,73%. In frazionale progresso il(+0,68%) come l'(+0,75%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,51%),(+1,23%) e(+1,09%).Al top tra i(+3,41%),(+1,81%),(+1,56%) e(+1,43%).La peggiore è, che cede l'1,52%.Tra idel Nasdaq 100,(+5,04%),(+3,41%),(+3,24%) e(+3,11%).La peggiore è, che perde il 4,20%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,48%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,29%.Debole, che registra una flessione dell'1,11%.