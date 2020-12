Wall Street in frazionale ribasso

Dow Jones

(Teleborsa) - Sessione debole per il listino USA, che termina con un calo dello 0,62% sul; sulla stessa linea, cede alle vendite l', che chiude a 3.647 punti.Sale il(+0,7%); sotto la parità l', che mostra un calo dello 0,44%.Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+0,45%) e(+0,41%). Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-3,53%),(-1,33%) e(-1,28%).del Dow Jones,(+1,99%) e(+1,43%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,57%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,63%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,61%.In caduta libera, che affonda del 3,24%.Tra idel Nasdaq 100,(+29,20%),(+4,84%),(+4,22%) e(+3,82%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,11%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,03 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,76%.Sensibili perdite per, in calo del 2,75%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: Prezzi import, mensile (atteso 0,3%; preced. -0,1%)14:30: Prezzi export, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,2%)15:15: Produzione industriale, mensile (atteso 0,3%; preced. 1,1%)15:15: Produzione industriale, annuale (preced. -5,3%)14:30: Vendite dettaglio, annuale (preced. 5,7%)14:30: Vendite dettaglio, mensile (atteso -0,3%; preced. 0,3%)15:45: PMI manifatturiero (atteso 55,8 punti; preced. 56,7 punti).